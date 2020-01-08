Ракетный удар по базам США в Ираке: Иран заявляет о гибели 80 американских военных, Пентагон информацию не подтверждает

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом со ссылкой на разведку КСИР пишет иранское госагенство Fars.
В Пентагоне не подтверждают эту информацию.
"Предварительные оценки указывают на тяжелые потери США", - утверждает спикер КСИР.
По его словам, раненых американцев эвакуировали на вертолетах с подвергшейся ракетному обстрелу основной и самой большой авиабазы США в Ираке "Айн-аль-Асад" в мухафазе Анбар.
В КСИР отметили, что эта база имеет стратегическую важность для армии США, так как используется как площадка подскока для разведывательных и ударных дронов.
"Около 20 чувствительных точек этой базы были поражены 15 ракетами, в результате чего было уничтожено значительное количество беспилотных летательных аппаратов и вертолетов", - заявили в Иране.
Иранские военные добавили, что ни одна из их ракет не была перехвачена, хоть армия США и "была в состоянии повышенной готовности".
Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.
Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.
Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.
Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".