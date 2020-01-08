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08.01.20 09:47

В случае ответных действий США наша реакция "будет сильнее и сокрушительнее", - Вооруженные силы Ирана

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Бакери заявил, что если США нанесут ответный удар по Ирану после ударов по американским силам в Ираке, реакция Тегерана "будет более сильной и сокрушительной".

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Комментарий Бакери прозвучали после того, как Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

 Бакери сказал, что "это лишь малая часть возможностей" иранских сил.

"Сегодня настало время злым американским чиновникам понять власть Исламской Республики и выбрать принципиальный способ заставить свою террористическую армию покинуть регион", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Иран нанес ракетные удары по военным базам США в Ираке.

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