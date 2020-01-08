Потерпевший крушение в Тегеране Boeing 737-800 МАУ был 2016 года выпуска, а последнее техобслуживание прошел 6 января, - авиакомпания

Как информирует Цензор.НЕТ, об говорится в сообщении на странице МАУ в Facebook.

"Сегодня, 8 января 2020 года, самолет авиакомпании "Международные Авиалинии Украины" при выполнении рейса PS752 по маршруту Тегеран - Киев исчез с радаров через несколько минут после вылета из международного аэропорта Тегерана.

Воздушное судно вылетело из аэропорта Тегерана в 06:10 по местному иранскому времени.

По предварительным данным, на борту самолета было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. На данный момент сотрудники авиакомпании выясняют точное количество пассажиров на борту", - сказано в сообщении.

Отмечается, что списки пассажиров будут размещены на веб-сайте авиакомпании после окончательного подтверждения их пребывания на борту воздушного судна.

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"Авиакомпания выражает искренние соболезнования семьям пострадавших в результате авиакатастрофы и будет делать все возможное для оказания поддержки родственникам и близким пострадавших. Начиная с сегодняшнего дня, авиакомпания МАУ приняла решение о приостановке выполнения собственных рейсов в Тегеран на неопределенный срок", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что по состоянию на 9:30 авиакомпания МАУ в тесном сотрудничестве с авиационными властями делает все возможное для выяснения причин авиационного происшествия. Параллельно авиакомпания связывается с родственниками пассажиров, оказывая посильную помощь в сложившейся ситуации.

Рейс выполнялся на самолете Boeing 737-800 NG, регистрационный номер UR-PSR. Самолет 2016 производства, был получен авиакомпанией напрямую с завода концерна. Последнее плановое техническое обслуживание самолет прошел 6 января 2020.

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Для получения информации о лицах, находящихся на борту рейса № 752, просим обращаться в авиакомпанию по телефонам 0800601527 (для звонков из Украины) и +380 44 581 50 19 (для звонков из-за границы).

"Будет проведено тщательное расследование происшествия с привлечением авиационных властей Украины, Ирана, представителей компании-производителя Boeing, авиакомпании, а также Национального бюро расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Украине (НБРЦА). Авиакомпания будет информировать о ходе расследования и причинах трагического события сразу после их выяснения", - добавили в пресс-службе авиакомпании.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По уточняющейся информации, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.