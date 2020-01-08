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08.01.20 10:09

На борту разбившегося в Тегеране самолета МАУ находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, - СНБО

Согласно информации Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), на борту самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который потерпел крушение в Иране, находились 11 украинских граждан.

На борту разбившегося в Тегеране самолета МАУ находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, - СНБО

Об этом сообщила пресс-служба СНБО в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находились два гражданина Украины и девять членов экипажа - также граждане Украины", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

На борту разбившегося в Тегеране самолета МАУ находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, - СНБО 01

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