Крушение самолета МАУ в Иране: комитет Рады по внешней политике 13 января проведет заседание

Об этом сообщил глава комитета Богдан Яременко на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"13 января Комитет по вопросам внешней политики на своем заседании заслушает информацию о катастрофе и рассмотрит вопрос ситуации вокруг Ирана", - написал он.

Также Яременко выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

"Утраченные одномоментно 177 человеческих жизней - это очень много и страшно. И больше всего больно за тех, для кого эти потери оказались личными - искренние соболезнования семьям, которые потеряли своих близких. Искренние соболезнования авиакомпании МАУ, которая потеряла экипаж, пассажиров и самолет.

Самолеты сами по себе изнутри не загораются. И этого вполне точно никогда не было с самолетами МАУ. Поэтому ожидаем полную открытость со стороны авиационных властей и следствия Ирана. Дать полный и честный ответ на вопрос о причинах катастрофы так же важно, как и минимизировать страдания родственников жертв, создав возможность быстрее попрощаться с погибшими", - подчеркнул нардеп.

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Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.