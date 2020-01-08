На борту разбившегося в Иране самолета находились 176 человек, среди них 11 украинцев, - Пристайко

Об этом он сообщил в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Пристайко, украинская власть продолжает расследование.

Сейчас известно, что на борту самолета находились 176 человек, включая экипаж:

Иран - 82;

Канада - 63;

Украина - 2 + 9 (экипаж)

Швеция - 10;

Афганистан - 4;

ФРГ - 3;

Великобритания - 3.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

Ранее в СНБО сообщили, что на сегодня подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

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