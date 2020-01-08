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08.01.20 10:49

МВД Украины готово направить в Иран мобильную группу для поисковых операций

В Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Наши силы ожидают решения Правительства Украины и иранской стороны", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на борту потерпевшего крушение в Иране самолета МАУ находились 11 граждан Украины.

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