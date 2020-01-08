Ожидаем от Ирана подтверждения для вылета двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших, - Данилов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

Данилов призвал не спешить с выводами о причинах авиакатастрофы до окончания официального расследования.

По его словам, украинская сторона сейчас ожидает подтверждения от Ирана по безопасному вылету для двух украинских самолетов, которые должны забрать погибших. Также в Тегеран планируют отправиться отечественные специалисты, которые будут выяснять все обстоятельства катастрофы.

Как сообщалось, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране, сообщило иранское информагентство FARS.

По информации, которая уточняется, пассажиры и экипаж украинского самолета, разбившегося в Тегеране, погибли.

По предварительным данным, на борту находились 15 украинцев, 73 канадца, 71 иранец и 21 гражданин других государств.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что на борту потерпевшего крушение в Иране самолета МАУ находились 11 граждан Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Версия технической неисправности будет основной, - Бутусов о катастрофе самолета МАУ в Иране