Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.01.20 11:18

"Все в порядке", - Трамп о ракетной атаке на базы США в Ираке

Президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация в Ираке после ракетного удара по американским базам под контролем.

"Все в порядке", - Трамп о ракетной атаке на базы США в Ираке

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все в порядке! Ракеты были выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент мы проверяем, есть ли жертвы и каковы повреждения. Пока все идет нормально! Сегодня у нас самые сильные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - отметил президент.

Читайте также: Яременко посоветовал украинцам воздержаться от поездок на Ближний Восток в ближайшие 2-3 месяца

Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.

Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100