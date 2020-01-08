"Все в порядке", - Трамп о ракетной атаке на базы США в Ираке

Об этом он написал в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Все в порядке! Ракеты были выпущены из Ирана по двум военным базам, расположенным в Ираке. В данный момент мы проверяем, есть ли жертвы и каковы повреждения. Пока все идет нормально! Сегодня у нас самые сильные и хорошо оснащенные военные в мире! Я сделаю заявление завтра утром", - отметил президент.

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Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.

Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".