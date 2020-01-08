На разбившемся самолете летели в основном транзитные пассажиры, - МАУ

Об этом сообщил на пресс-конференции президент МАУ Евгений Дыхне, информирует Цензор.НЕТ.

"На этом борту мало украинцев за счет того, что очень много пассажиров планировали из аэропорта "Борисполь" лететь в другие направления. Это большинство непрямых пассажиров, летевших в Украину. Это наши транзитные пассажиры", – сказал Дыхне.

Он добавил, что рейс "практически коннектился со всеми европейскими рейсами компании МАУ".

"Из 167 пассажиров два пассажира – граждане Украины. Остальные пассажиры – это граждане Канады, Ирана, Германии, Швеции и Афганистана", – добавил вице-президент МАУ по наземному обслуживанию Владимир Семенченко.

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Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

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