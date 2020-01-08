Убийство Шеремета: апелляция на меру пресечения Дугарь. ТЕКСТОВАЯ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

15:09 Защитники зачитывают материалы экспертизы, согласно которым лицо девушки на видео не совпадает с лицом Яны Дугарь. Также адвокаты отмечают, что преступление по которому обьявлено подозрение Дугарь, было совершено более 3 лет назад - потому абсурдны озвученные органами досудебного расследования риски того, что она якобы может влиять на свидетелей или уничтожать доказательства.

В материалах дела, подчеркивает адвокат Коломиец, есть и откровенные разногласия. Так, например, на одной странице говорится о том, что Яна Дугарь около 10 утра начала "визуальное наблюдение" за Шереметом. На другой странице владелица автомобиля свидетельствует о том, что Павел Шеремет в тот день приехал на автомобиле только около 11:30 - то есть в то время, когда за ним якобы следила Дугарь, в том районе не был.

Адвокаты просят отменить решение Печерского суда.

14:53 Суд вернулся с перерыва и в данный момент зачитывает решение Печерского суда, на которое, собственно, и подается аппеляционная жалоба. Напомним, согласно предыдущему решению суда, Яна Дугарь отправлена под круглосуточный домашний арест и должна находиться дома в Днепропетровской области

В суде уже традиционно решили ограничить до 35 количество людей, которые могут зайти в зал. Журналистов и поручителей пустили, однако многие люди, которые пришли поддержать Яну Дугарь, в частности ее побратимы, остались за дверью.

14:38 Судьи удовлетворили ходатайства и ушли на "технический" перерыв, необходимый им для того, чтобы изучить присоединенные к делу документы.

Запланировано, что рассмотрение второй апелляции Антоненко, еще одного подозреваемого по делу, состоится в этом же зале (№201). Так что, вероятно, оно начнется позднее ранее запланированных 15:00.

14:32 Судьи и прокуроры не возражают против присоединения материалов к делу. Что касается допроса свидетелей - этот вопрос коллегия планирует решить потом, когда уже будут заслушаны позиции сторон.

Сторона обвинения, в свою очередь, также просит суд принять ряд документов - в частности, видео камер наблюдения, различные протоколы.

14:30 Заседание началось. Сторона защиты просит суд рассмотреть просьбы поручителей - это, в частности, экс-нардеп Оксана Корчинская и нардеп Яна Зинкевич, также другие ветераны - о взятии Яны Дугарь на поруки. Также сторона защиты просит заслушать свидетелей и присоединить к делу некоторые документы.

Нардеп от "ЕС" Яна Зинкевич

Апелляцию на меру пресечения защиты подозреваемого по делу Шеремета рассмотрели 23 декабря, суд оставил Антоненко под стражей. Однако жалоба одного из его адвокатов Виталия Галенченко не была рассмотрена, поэтому Апелляционный суд Киева рассмотрит ее сегодня.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.