Джекпот Powerball достиг $258 миллионов, украинец выиграл $50,000 в испанскую лотерею

"Это впечатляет, - сказал Дэвид Барден, председатель лотереи. - Это случается нечасто. Интересно думать о том, как этот джекпот может изменить чью-то жизнь". Розыгрыши Powerball проходят каждую среду и субботу в 22:59 по Восточному времени.

Самый большой в истории джекпот Powerball составил $1,586 млрд. Его в 2016 году разделили победители из Калифорнии, Флориды и Теннесси.

Вот ТОП-5 самых больших джекпотов Powerball:

$1,586 млрд — 13 января 2016 года;

$758,7 млн —23 августа 2017 года;

$688 млн —27 октября 2018 года;

$590,5 млн —18 мая 2013 года;

$587,5 млн —28 ноября 2012 года.

Кстати, согласно данным Межштатной лотерейной ассоциации, у вас больше шансов выиграть джекпот, если вы позволите компьютеру выбрать номера. Около 75% выигрышных билетов – это билеты с номерами, выбранными компьютером.

Приобрести официальные билеты лотереи Powerball можно на сайте крупнейшего в мире лотерейного сервиса Thelotter.com.

Лотерея Powerball: что, где, когда и, главное, сколько?

Американская лотерея Powerball является одной из самых популярных в мире. Это не удивительно, ведь она разыгрывает воистину колоссальные призы, включая рекордный джекпот размером в 1,586 миллиарда(!) долларов. И это не единичный случай – первый приз в несколько сотен миллионов долларов для этой лотереи не редкость.

Для участия в игре нужно просто выбрать пять основных номеров от 1 до 69 и дополнительный шар (т. н. "Powerball") от 1 до 25. Минимальный размер первого приза составляет $40 млн. Верхней границы у джекпота нет – сумма приза будет расти пока кто-нибудь не угадает все 6 шаров. Так, в настоящий момент сумма джекпота лотереи Powerball США составляет 258 миллионов долларов.

Как играть в Powerball США онлайн из Украины?

Играть в Powerball онлайн очень просто – всего несколько минут и вы будете участвовать в лотерее наравне с жителями США. Всё, что вам нужно сделать, это:

Зарегистрироваться на сайте Thelotter.com. Перейти на страницу лотереи Powerball. Выбрать ваши счастливые номера вручную или при помощи автовыбора. Нажать "Играть".

Вот и всё! Представитель сервиса Thelotter.com приобретет от вашего имени физический лотерейный билет и загрузит его изображение в вашу учетную запись. Вам только останется ждать тиража. К слову, на сайте Thelotter.com вы можете купить билеты на более 50 различных лотерей, включая крупнейшие лото мира, такие как Мега Миллионы, Евромиллионы и Евроджекпот и изменить свою жизнь с огромным джекпотом.

Победители в лотерее на сайте Thelotter.com

22 декабря 2019 года 9 игроков #theLotter выиграли по 50 000 евро каждый в розыгрыше лотереи Lotería de Navidad! Испанская рождественская лотерея - это крупнейшая в мире лотерея с призами в размере 2,38 млрд евро и невероятными шансами на выигрыш.

Организаторы поздравляют счастливчиков из Австрии, Казахстана, Азербайджана, Германии, Венгрии, Индии, Реюньона, Великобритании и Украины, с тем, что они выиграли особые испанские призы как раз к праздничному сезону.

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