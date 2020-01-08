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08.01.20 12:08

Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters. КАРТА

По информации иракских военных, по авиабазе Айн-аль-Асад в западной части провинции Анбар, где находятся войска коалиции под руководством США, и по базе в Эрбиле было выпущено 22 ракеты, в результате чего жертв среди иракских военных нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

В заявлении говорится, что две из 17 ракет, выпущенных по авиабазе Айн аль-Асад, не взорвались.

"Сегодня утром 8 января 2020 года по Ираку в промежутке с 1:45 до 2:45 выпустили 22 ракеты; 17 ракет упали на авиабазу Айн аль-Асад, в том числе две, которые не взорвались... пять других поразили штаб-квартиру коалиции в Эрбиле. Жертв среди иракских сил нет", - говорится в сообщении.

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Иран выпустил по двум базам США в Ираке 22 ракеты: две не сработали, - Reuters 01

Иранский Корпус стражей Исламской революции заявил сегодня, что от их ночного ракетного удара по базам США в Ираке погибло около 80 американских военных и около 200 были ранены.

Напомним, утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран пообещал отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".

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