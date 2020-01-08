Президент Эстонии Кальюлайд отказалась принять от РФ бутылку шампанского из оккупированного Крыма, - СМИ

Об это со ссылкой на Eesti Ekspress пишет издание "Крым.Реалии", информирует Цензор.НЕТ.

"Посольство России поздравило президента с 50-летием, прислав ей цветы, шоколад и бутылку крымского шампанского. Последнюю канцелярия президента отправила назад в посольство", – говорится в сообщении.

Глава государства отметила юбилей 30 декабря.

Официально администрация президента Эстонии не сообщает об этой ситуации.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас сообщил, что Эстония никогда не признает российскую аннексию Крыма.

Читайте также: В Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией