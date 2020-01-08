Госавиаслужба проведет внеплановые проверки в МАУ, - Криклий

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом написал министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook.

"Решением Госавиаслужбы полеты в воздушном пространстве Ирана запрещены украинским авиакомпаниям с 00:00 9 января 2020 до выяснения причин катастрофы. Ни один авиарейс украинских авиакомпаний над авиапространством Ирана до снятия запрета и выяснения причин катастрофы проводиться не будет. Госавиаслужба проведет внеплановые проверки состояния безопасности полетов МАУ. Также будут проведены дополнительные проверки состояния безопасности полетов других авиакомпаний", - написал он.

Криклий отметил, что иранская национальная комиссия по расследованию катастрофы начала свою работу.

"В Иран будут отправлены для расследования причин катастрофы специалисты Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, Госавиаслужбы и авиакомпании МАУ. Назвать точные причины трагедии можно будет только после проведенного официального расследования", - сообщил Криклий.

"Мои соболезнования семьям и близким погибших в авиакатастрофе", - добавил министр.

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Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады - 73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.