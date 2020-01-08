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08.01.20 16:22

Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе. ДОКУМЕНТ

Адвокат Виталий Галенченко, который защищает подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, заявил отвод судьям Татьяне Фрич и Юрию Сливе из-за их "предвзятости".

Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе. ДОКУМЕНТ

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда, где слушается апелляция на меру пресечения Антоненко.

Доводы защитника основываются на том, что судьи Фрич и Слива при рассмотрении аналогичной апелляции Юлии Кузьменко, которая также проходит по данному делу, уже сделали выводы относительно убедительности доказательств, предоставленных стороной обвинения в отношении Кузьменко и Антоненко.

"При таких обстоятельствах субъективный тест на беспристрастность судей коллегии госпожи Фрич и господина Сливы будет не пройден. Эти судьи уже дали свою оценку значимости представленных стороной обвинения доказательств, в том числе и в отношении господина Антоненко.

Используя тест ЕСПЧ на беспристрастность суда, считаю, что такие обстоятельства вызывают у независимого наблюдателя определенные сомнения в независимости и беспристрастности суда", - говорится в заявлении Галенченко.

Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 01
Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 02
Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 03
Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 04
Убийство Шеремета: адвокат Антоненко заявил отвод судьям Фрич и Сливе 05

"Прошу отвести судей Фрич Татьяну Викторовну и Сливу Юрия Михайловича от рассмотрения апелляционной жалобы защитника Галенченко Виталия Михайловича на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 13 декабря 2019", - говорится в документе.

24 декабря Апелляционный суд рассмотрел жалобу на арест Юлии Кузьменко и оставил ее под стражей до 8 февраля 2020 года.

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Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

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