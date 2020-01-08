Расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране будет мешать конфликт Ирана и США, - Bloomberg

Об этом пишет американское издание Bloomberg, информирует Цензор.НЕТ.

Трагедия с украинским самолетом произошла в тяжелые времена как для Ирана, так и для компании Boeing. Иран обстрелял американскую авиабазу на территории Ирака более чем десятком ракет. Таким образом он решил отомстить за убийство генерала Кассема Солеймани, которое произошло на прошлой неделе.

Перед катастрофой украинского самолета авиационные регуляторы США выпустили ограничения, запрещающие гражданские рейсы над Ираном и Ираком.

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По международным законам Иран должен возглавить любое расследование, поскольку авария произошла на его территории. Но у него может не хватить для этого технических возможностей и экспертов. Например, записи бортовых самописцев нужно загрузить в специальной лаборатории, которых в мире не так и много.

Международные правила расследования авиакатастроф позволяют стране, которая произвела самолет, участвовать в процессе. Таким образом непосредственные компании-производители могут обеспечить техническую экспертизу.

Но нынешняя политическая напряженность между Ираном и США, скорее всего, осложнит участие США, американского Национального совета по безопасности транспорта и Boeing.

"Мы знаем о сообщениях иранских СМИ и собираем информацию", - сказал пресс-секретарь Boeing Гордон Джондрой.

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Тем временем, Boeing до сих пор пытается справиться с последствиями катастроф, которые произошли в Индонезии в октябре 2018 года и в Эфиопии прошлого марта. Эти аварии, которые отобрали жизни 350 человек, произошли с самолетами 737 Max. Лайнеры этой модели сняты с авиарейсов по всему миру уже 10 месяцев. 737-800 и 737 Max - это варианты Boeing 737. Но 737-800 не снимали с рейсов. Компания Boeing до сих пор пытается искоренить недостатки, выявленные в системе контроля полетом модели 737 Max. У 737-800 такой системы нет.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

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