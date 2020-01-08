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08.01.20 13:50

Иран отказывается передавать Boeing черный ящик разбившегося самолета МАУ, - Reuters

Иран не отдаст черный ящик самолета МАУ, потерпевшего крушение под Тегераном, американской компании Boeing, которая его произвела.

Иран отказывается передавать Boeing черный ящик разбившегося самолета МАУ, - Reuters

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом со ссылкой на слова главы организации гражданской авиации Тегерана Али Абедзаде сообщает "Reuters".

Али Абедзаде также сказал, что неясно, в какую страну Иран отправит ящик для анализа его данных.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

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