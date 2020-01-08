Полицейские ликвидировали канал поставки метадона из Запорожья в Мариуполь. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Донецкой области.

"Установлено, что представители этнической группы по предварительному сговору создали в г. Запорожье нарколабораторию, где изготовляли большие партии наркотического вещества. "Товар" в течение длительного времени сбывали на территории Запорожской и Донецкой областей", - сказано в сообщении.

Полицейские взяли на горячем четверых наркодельцов, сейчас решается вопрос об их аресте.

"Во время обысков дома у задержанных и других лиц, причастных к наркобизнесу, изъята крупная партия метадона, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и черновики, подтверждающие противоправную деятельность злоумышленников", - добавили в полиции.

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Производство расследуют по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, членам группировки грозит от 9 до 12 лет лишения свободы.



