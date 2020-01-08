Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блогершу Ахметову

Акция с призывом не выдавать Ахметову прошла в Алматы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Жанара Ахметова, известная также как Жанна Бота, с 2017 года находится с малолетним сыном в Киеве. Присутствующие заявили, что на родине ее ждут репрессии и запрос Казахстана о ее экстрадиции - это "политический заказ палачей от власти".

На место акции прибыли представители местных властей и требовали от активистов разойтись, но те продолжали свой протест.

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Накануне вечером Ахметова написала в Фейсбуке, что Казахстан просит о ее экстрадиции по статье о мошенничестве. Она утверждает, что долговой задолженности в рамках этого уголовного дела у нее уже нет, и это якобы доказано украинским судом.

Ахметова утверждает, что из-за долгов провела полтора года в казахской тюрьме, а все ее имущество конфисковали. После этого еще 6,5 лет женщина прожила под полицейским надзором. В 2014 году она начала вести активную оппозиционную блоггерскую деятельность и публиковаться в оппозиционной газете "Трибуна", после чего против нее начали "фабриковать уголовное дело".

Казахстанские средства массовой информации писали, что Ахметова была в 2009 году осуждена по делу о мошенничестве на 7 лет лишения свободы, но в 2010-м ей отложили исполнения наказания до 2021 года, когда ее сыну исполнится 14, и перевели под полицейский надзор. В 2017 женщина сбежала в Украину.

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С тех пор в Киеве продолжаются судебные процессы вокруг ее просьбы об убежище, отказов Украины предоставить это убежище и просьб Казахстана о ее экстрадиции.