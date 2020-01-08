Епифаний выразил соболезнования родным погибших в катастрофе самолета МАУ в Тегеране

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

Епифаний был глубоко потрясен сообщением о катастрофе украинского самолета близ Тегерана и о гибели всех, кто был на нем.

"Прошу у Бога милости для погибших и выражаю сердечные соболезнования всем, кто в результате авиакатастрофы потерял своих родных и близких. Пусть Господь поможет вам перенести горечь этих тяжелых дней. Вечная память и вечный покой умершим!" - говорится в сообщении.

Напомним, пассажирский самолет "Международных авиалиний Украины" разбился в районе международного аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране. В кратком сообщении говорится, что авария произошла "вскоре после взлета из-за технических проблем".

По предварительным данным на борту находились около 180 человек: граждане Украины - 2, граждане Ирана - 71, граждане Канады -73, граждане Германии - 4, граждане Великобритании - 3, граждане Швеции - 8, граждане Афганистана - 6, около 13 членов экипажа (граждане Украины).

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

В связи с крушением самолета Boeing-737 МАУ под Тегераном авиакомпания отменяет все рейсы в Иран на неопределенный срок.

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