Нетаньяху поддержал Трампа и пообещал "сокрушительный удар" в ответ на угрозы Ирана атаковать Хайфу

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает The Jerusalim Post.



Он поддержал действия президента США Дональда Трампа, который отдал приказ о ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, и подчеркнул, что последний "был ответственен за смерть бесчисленных невинных людей", "дестабилизировал многие страны", "сеял страх и страдания".



Премьер-министр Израиля высказал мнение, что его в этом вопросе поддерживают многие лидеры стран Ближнего Востока.

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Напомним, 31 декабря тысячи людей штурмовали посольство США в Багдаде, они ворвались на территорию посольства и сожгли здание охраны.

Вашингтон обвинил Иран в атаке на посольство и отправил в регион дополнительные войска. Тегеран обвинения отверг и пригрозил ответным ударом.

Утром 3 января США нанесли авиаудар по колонне на территории аэропорта Багдада. В результате атаки был убит иранский генерал Касем Сулеймани. Иран обещает отомстить Америке.

Премьер-министр Ирака осудил действия США, заявив, что это "подожгло фитиль разрушительной войны".