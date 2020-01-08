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08.01.20 16:39

На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка

Позднее пустой бокс нашли в переходе расположенной неподалеку станции метро "Теремки".

воровство,магеллан

Инцидент произошел в торговом центре "Магеллан". Об этом изданию "Информатор" рассказал представитель охранной компании, информирует Цензор.НЕТ.

Похитительницы забрали ящик для пожертвований около 20-00 7 января. Камеры наблюдения зафиксировали момент, когда они выносили бокс с деньгами из торгового центра.

На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка 01

Охранная фирма сразу же вызвала к месту полицию, а те в свою очередь составили протокол. Информации о том, что женщин задержали пока нет. Детали случившегося выясняются.

Пустую коробку вскоре нашли в одном из переходов возле метро "Теремки", недалеко от торгового центра.

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На Рождество две женщины вынесли из столичного ТЦ ящик с пожертвованиями для больного ребенка 02

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