В прошлом году при попытке попасть в Чернобыльскую зону задержали 186 нелегальных туристов, - Госпогранслужба

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
По сравнению с прошлыми годами запрещенная территория начала привлекать сталкеров-иностранцев. Кроме 133 украинцев правоохранители задержали и привлекли к ответственности 9 граждан Беларуси, 7 граждан Российской Федерации, 21 гражданина из стран Евросоюза, а именно - Литвы, Польши, Румынии, Франции, Чехии и Швеции, 4 уроженцев Казахстана и 3 граждан США.
Напомним, что более 160 км государственной границы Украины проходит в пределах территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы. В связи с этим пограничники также несут службу по внешнему периметру зоны отчуждения.
За проникновение на территорию зоны отчуждения без разрешения соответствующих органов украинским законодательством (статья 46-1 КУоАП) предусмотрена административная ответственность.