Защите Антоненко отказали в отводе судей Сливы и Фрич. Слушание апелляции перенесли на 10 января

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Так, адвокат Виталий Галенченко заявил отвод судьям Татьяне Фрич и Юрию Сливе из-за их "предвзятости", но судьи решили отклонить данное ходатайство.

После этого защита Антоненко настояла на переносе заседания, поскольку их клиент не находился в зале суда, а участвовал в процессе по видеосвязи. Их аргумент заключался в том, что они не могут с ним общаться, обсуждать правовую позицию, что нарушит его права.

Суд удовлетворил их просьбу и перенес заседание на 11:00 10 января.

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Полный текст трансляции заседания суда по рассмотрению апелляции защиты Антоненко читайте здесь.

Напомним, 12 декабря полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

13 декабря суд отправил под круглосуточный домашний арест Дугарь, волонтер Кузьменко взята под стражу до 8 февраля 2020 года, так же, как и сержант ССО Андрей Антоненко.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.