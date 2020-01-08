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08.01.20 17:12

39 полицейских получили награды за раскрытие особо тяжких преступлений. ФОТО

Сотрудники оперативных подразделений, следователи, спецназовцы и полицейские охраны получили награды за раскрытие особо тяжких преступлений.

39 полицейских получили награды за раскрытие особо тяжких преступлений. ФОТО

Награды вручили первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой и Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции.

"Каждый из вас проявил абсолютный профессионализм, раскрывая преступления особой тяжести. Благодарю вас за добросовестное выполнение служебных обязанностей и за то, что вы всегда готовы обеспечивать безопасность граждан и нашего государства в целом", - сказал Яровой.

33 полицейским вручили награды от МВД - нагрудные знаки "За отличие в службе", грамоты, благодарности и наградное оружие. Еще шестеро правоохранителей получили благодарности Председателя Национальной полиции Украины.

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"Такие награды полицейские получают за конкретные дела. Вы сделали большой личный вклад в раскрытие резонансных особо тяжких преступлений. И благодаря проявленному профессионализму и героизму спасли не одну жизнь. Спасибо за службу", - подытожил председатель Нацполиции Клименко.

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