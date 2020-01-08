На "Турецкий поток" распространят общие правила "газовой директивы", - Еврокомиссия

Об этом в среду на брифинге для прессы заявил представитель Европейской Комиссии по вопросам климатических изменений и энергетики Тим Макфи (Tim McPhie), информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Журналист из Болгарии спросил Макфи о соответствии болгарской части "Турецкого потока" так называемому 3-му энергетическому пакету ЕС. Ведь более 90 процентов мощностей этого газопровода законтрактовано "одной компанией", - Газпромом.

"Очень короткий ответ. Еврокомиссия отслеживает ситуацию внимательно, и мы будем применять соответствующие правила ЕС в сфере энергетики ко всем трубопроводам на территории ЕС без какой-либо дискриминации", - отметил представитель Еврокомиссии.

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, в среду, 8 января президенты России и Турции Путин и Эрдоган запустили вторую ветку газопровода "Турецкий поток". По нему российский газ будут в обход Украины поставлять в Южную Европу.