Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.01.20 17:36

В Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девочки, одна из них погибла, - Нацполиция

В Луцке (Волынская область) из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девочки.

В Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девочки, одна из них погибла, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации", - говорится в сообщении.

Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хозяин во время ссоры выкинул гостя в 7-метровый колодец, мужчина умер в больнице, - Нацполиция

На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции. После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100