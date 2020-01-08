В Луцке из окна седьмого этажа выпали две 15-летние девочки, одна из них погибла, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"В результате падения одна девушка погибла, другую госпитализировали в отделение реанимации", - говорится в сообщении.
Пострадавшие - жительницы Луцкого района и Винницкой области.
На месте работает следственно-оперативная группа Нацполиции. После проведения первоочередных следственных действий будет решаться вопрос о предоставлении событию правовой квалификации и внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.