Полиция задержала 38-летнего одессита, бросившего гранату в комнату общежития

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в отделе коммуникаций Одесской полиции.

"Это 38-летний одессит, который уже имеет за плечами судимость за умышленное убийство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас следствие продолжается. Событие квалифицировано по ч.2 ст.15 и п.1, п.5 ч.2 ст.115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как сообщалось, 7 января в Одессе трое жителей общежития употребляли алкоголь на кухне. Позже к ним присоединился четвертый, с которым у них регулярно возникали конфликты.

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"Во время хмельного застолья между мужчинами снова возник конфликт и незваный гость покинул компанию, но не надолго. Через несколько минут 38-летний мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, злоумышленник закрыл за собой дверь и скрылся", - сообщает полиция.

Пострадавшие были госпитализированы с множественными осколочными ранениями.

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