Суд арестовал без права залога подозреваемых в убийстве двух девушек в Киеве

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева

В сообщении отмечается: "Действия 34-летнего мужчины и его 19-летней сообщницы квалифицированы по п. 1, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц, совершенное из корыстных побуждений по предварительному сговору группой лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой, направленный на завладение имуществом, соединенное с причинением тяжких телесных повреждений) УК Украины.

За совершенное им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.

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Напомним, тела двух девушек 2000 и 2003 годов рождения с признаками насильственной смерти обнаружили 4 января 2020 г. в одной из квартир на улице Кирилловской в ​​Подольском районе столицы.

Подозреваемых в совершении убийства задержали 6 января 2020 г. по ориентировке на территории железнодорожного вокзала в городе Одесса.

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