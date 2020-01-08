Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.01.20 18:36

Президент Ирана Роухани выразил соболезнования семьям погибших при крушении самолета МАУ

Президент Ирана Хасан Роухани выразил соболезнования семьям погибших в результате крушения самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины".

авиакатастрофа,иран,мау,роухани

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

"Я выражаю глубокие соболезнования семьям погибших и иранскому народу, молясь Всемогущему за них всех, и желая терпения их семьям", - заявил Роухани.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Послы G7 выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Иране

Он назвал авиакатастрофу, в которой погибли иранцы и иностранцы, горестным событием.

По его словам, "крайне важно", чтобы все соответствующие органы приняли необходимые меры по опознанию жертв крушения и провели расследование происшествия.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Также читайте: Самолет со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы вечером вылетает в Иран, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2020, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100