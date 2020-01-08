Главной страной в расследовании катастрофы самолета МАУ является Иран, - политический директор МИД Макеев

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке политический директор МИД Украины Алексей Макеев.

"Расследование авиакатастроф - это дело специалистов ... Они регламентируются международным правом, в частности приложению 13 к Чикагской конвенции о международной гражданской авиации 1944 года. И происходит при сотрудничестве многих государств. Главным в расследовании является государство, в котором произошла трагедия. Именно она образует независимую комиссию по расследованию. Она также оперативно сообщить о катастрофе государство, где зарегистрировано судно, государство-оператора (в обоих последних случаях это - Украина), государство, где воздушное судно было спроектировано / изготовлено , А также ИКАО (Международная организация гражданской авиации - ред.) - отметил Макеев.

Он добавил, что в расследовании могут также участвовать упомянутые выше государства, а также государства, граждане которых пострадали в катастрофе.

Политический директор МИД напомнил, что Украина заявила о своем намерении присоединиться к работе комиссии по расследованию.

"Это было подчеркнуто, в частности, во время сегодняшнего телефонного разговора министра иностранных дел Украины с министром иностранных дел Ирана. Украина заинтересована в расследовании причин этой ужасной катастрофы. И делать все необходимое для этой цели", - резюмировал Макеев.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.