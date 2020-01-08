Канада будет работать над всесторонним расследованием причин авиакатастрофы в Иране, - Трюдо

Об этом в Оттаве заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Наше правительство продолжит тесное сотрудничество с международными партнерами, чтобы обеспечить всестороннее расследование этой катастрофы и предоставление ответов на все вопросы канадцев", - сказал Трюдо.

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Он отметил, что безопасность канадцев остается наивысшим приоритетом правительства. "Министр иностранных дел находится на связи с правительством Украины и общается с надлежащими органами и международными партнерами. Министр транспорта также работает вместе с госслужащими его ведомства, и общается со своими международными коллегами", - отметил премьер-министр.

Трюдо также выразил соболезнования всем близким погибших в авиакатастрофе. "От имени правительства Канады мы с женой выражаем глубочайшие соболезнования всем, кто потерял родственников, друзей и близких в этой трагедии", - отметил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

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Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.