Сайт "Цензор.НЕТ" заблокировали в Казахстане

Об этом сообщила в Facebook блогер Айгуль Утепова, информирует Цензор.НЕТ.
"Сайт самого раскрученного и авторитетного СМИ Украины Цензор.НЕТ заблокирован на территории Казахстана. Друзья. Проверьте, открывается ли у вас эта страница, или любая другая страница данного сайта? Спрашивается, зачем заблокировали? Только из-за Жанны?" - написала она.
Утепова прикрепила к посту ссылку на новость "Активисты в Казахстане призывают Украину не выдавать оппозиционную блогершу Ахметову".
В комментариях она добавила фото десктопа. Согласно надписи на экране, доступа к ресурсу нет.
Соотечественники Утеповой пишут в комментариях, что зайти удалось только при помощи VPN (англ. Virtual Private Network "виртуальная частная сеть").