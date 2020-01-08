Владелец контактного мини-зоопарка на Киевщине морил голодом более 40 животных, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"По предварительным данным, в частном мини-зоопарка в с.Красное от голода умер конь. Владелец также оставил более четырех десятков домашних животных без пищи. 20 овец, 14 коров, 5 лошадей, 2 пони, а также конь, теленок и коза остались без должного ухода, волонтеры и неравнодушные граждане принесли на фермерское хозяйство для скота сено, зерно и корм", - говорится в сообщении.

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Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия, решается вопрос об изъятии животных.

Открыто уголовное производство по ст.299 (жестокое обращение с животными) УК Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

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