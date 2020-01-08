Суд оставил под стражей предполагаемого организатора покушения на депутата Соболева Онуфриенко, - депутат Киевского горсовета Новиков

Об этом hromadske сообщил один из пострадавших по делу о вымогательстве денег членами группы - депутат Киевского городского совета Алексей Новиков, информирует Цензор.НЕТ.

Прокурор просил продлить подозреваемому содержание под стражей на месяц и отмечал риски побега, давление на свидетелей, уничтожение вещественных доказательств.

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Защитник подозреваемого Владимир Рябченко просил изменить меру пресечения на более мягкую, подчеркивая, что риски не доказаны, подозрение необоснованно и следователи не доказали, что подозреваемые действовали в составе ОПГ.

Сам подозреваемый уверял, что не будет скрываться от следствия. Однако суд удовлетворил ходатайство прокурора и оставил мужчину под стражей на месяц.

Мужчину подозревают в вымогательстве денег с применением угроз убийства, похищении человека.

Напомним, вечером 1 декабря в Киеве неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу.

Позже стало известно, что был убит трехлетний сын бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева.

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2 декабря были задержаны подозреваемые в обстреле автомобиля Range Rover в Киеве, в результате которого погиб 3-летний ребенок.

В начале января 2020 года появилась информация, что Печерский райсуд Киева выпустил из-под ареста членов группы россиянина Юсупа Абуева - предполагаемого организатора покушения на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева - Гелани Межиева, Павла Никифорова и Алексея Величко. Однако в суде эту информацию опровергли.

Всего в деле восемь подозреваемых. Четверо из них находятся в розыске, в том числе и Юсуп Абуев, которого следствие считает организатором банды. Вместе с ним, по словам потерпевших по делу, в розыске находятся Евгений Пасека, Роман Дерманский и Антон Василенко.

По версии следствия, в 2019 году россиянин Юсуп Абуев, который в Украине проживает не менее пяти лет, долгое время был членом националистической организации "Традиция и порядок", с которой якобы ушел в июле текущего года, а также был замечен на востоке страны в рту "Медведи" Украинский добровольческой армии.

Все четверо подозреваемых отрицают свою причастность к преступлению. Под домашним арестом они будут находиться до 14 февраля 2020 года.

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Более подробную информацию о личностях подозреваемых в убийстве читайте в статье Юрия Бутусова УБИЙСТВО РЕБЕНКА В КИЕВЕ: КТО ТАКОЙ АНДРЕЙ ЛАВРЕГА?