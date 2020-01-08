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08.01.20 21:54

Говорить о причинах катастрофы в Тегеране еще рано, - компания CFM, производящая двигатели для "Boeing"

Компания CFM, которая производит двигатели для самолетов Boeing, заявила, что еще рано говорить о причинах катастрофы самолета Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" в Иране.

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Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

Компания сообщила, что любые предположения относительно причин крушения являются преждевременными.

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

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