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08.01.20 21:54

В Иране объявили 9 января днем траура по жертвам крушения украинского самолета

В Иране объявили 9 января днем траура по жертвам авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины" и давки на прощальной церемонии с генералом Сулеймани.

авиакатастрофа,иран,мау

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Иранское правительство объявил 9 января днём национального траура после ужасной катастрофы пассажирского самолета украинской авиакомпании и давки на похоронах руководителя Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в его родном городе Керман", - сообщил представитель правительства Ирана Али Рабей.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

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