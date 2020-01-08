На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют восемь человек, - Нацагентство по госслужбе. СПИСОК

Национальное агентство по вопросам государственной службы обнародовало список претендентов на должность председателя НСЗУ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Согласно документу, претендентами являются: сотрудник НСЗУ Андрей Виленский; народный депутат 7 и 8 созывов Андрей Шипко; экс-заместитель директора госпредприятия "Комитет по вопросам гигиенического регламентирования Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины" Юлий Хомутовский, председатель общественной организации Revival Institute for Future Вадим Аристов; заместитель председателя Черновицкой ОГА Василий Гостюк, и.о. председателя НСЗУ Оксана Мовчан; заместитель председателя НСЗУ Наталья Рябцева; предпринимательница Марина Алтухова, сообщает Укринформ.

Как проинформировали в Национальном агентстве по вопросам госслужбы, 9 января в 10 часов начнется тестирование кандидатов на знание законодательства, в 13 часов - тестирование по английскому языку.

Напомним, должность председателя Национальной службы здоровья Украины является вакантной с ноября 2019 года, когда тогдашний руководитель Олег Петренко подал в отставку.

Национальная служба здоровья осуществляет выплаты медучреждениям за оказанием гражданам медицинских услуг в соответствии с Программой медгарантий. На 2020 год бюджет Программы медицинских гарантий составляет 72 млрд грн.

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