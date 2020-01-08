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08.01.20 22:26

Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран на место авиакатастрофы Боинга МАУ, - ОП. ФОТО

Украинский самолет с поисково-спасательной группой готовится к вылету в столицу Ирана для осуществления совместных мероприятий по расследованию причин катастрофы Boeing-737 и репатриации тел погибших граждан Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Фейсбуке замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Борт с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран", - написал Тимошенко.

Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран на место авиакатастрофы Боинга МАУ, - ОП 01
Самолет с украинскими специалистами готовится к вылету в Тегеран на место авиакатастрофы Боинга МАУ, - ОП 02

Как сообщалось, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

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