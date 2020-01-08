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08.01.20 22:43

Бывшему замминистра МЧС сообщено подозрение о растрате 23,7 млн грн, - ГБР. ФОТО

Следователи ГБР сообщили о подозрении бывшему заместителю министра Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций. Экс-чиновник подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Бывшему замминистра МЧС сообщено подозрение о растрате 23,7 млн грн, - ГБР 01

Следствием установлено, что в 2004 году МЧС и компания-застройщик заключили соглашение, по которому на земельном участке, принадлежавшем министерству, должны были построить жилой дом. Согласно соглашению, 3 420 кв. м. жилой площади в указанном доме должны были перейти в собственность министерства.

Однако, в 2010 году заместитель министра МЧС заключил дополнительное соглашение, по которому министерство отказалось от жилой площади в Киеве в обмен на аналогичную жилплощадь в доме расположенном в Ирпене Киевской области.

Согласно материалам экспертизы, стоимость квартир, которые фактически получило МЧС в Киевской области на 23,7 млн грн меньше чем стоимость квартир, которые министерство должно было получить в Киеве.

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Бывшему замминистра МЧС сообщено подозрение о растрате 23,7 млн грн, - ГБР 02

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

В случае доказательства вины, бывшему чиновнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

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