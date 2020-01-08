У СБУ нет информации о выдаче Азербайджану блогера Исаева, - СМИ

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в ответ на запрос Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

Журналисты спрашивали, на каком основании Украина передала Исаева.

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"Информация по затронутым вопросам пока отсутствует", - ответили в СБУ.

Напомним, о выдаче Украине Эльвина Исаева заявила Государственная миграционная служба Азербайджана. Согласно этим данным, 12 декабря 2019 года Украина депортировала Исаева.

По информации Цензор.НЕТ, азербайджанский блогер поддерживал пророссийских боевиков Донбасса и принимал участие в сборе помощи для российских наемников.