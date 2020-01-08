Ожидаем больше информации о причинах катастрофы самолета МАУ в Иране, - президент ЕП Сассоли

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я хочу выразить от себя и Европейского парламента глубочайшие соболезнования семьям и близким 176 жертв трагической катастрофы украинского самолета минувшей ночью над Ираном. Мы ожидаем узнать больше о том, что стало причиной этой ужасной трагедии", - сказал Сассоли.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.

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