В группу, вылетевшую в Тегеран, вошли специалисты высокого уровня, результаты их работы будут очень качественными, - секретарь СНБО Данилов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в комментарии после вылета в среду вечером в Иран самолета Минобороны Украины с экспертами, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Будет проходить идентификация тел, будут выясняться обстоятельства, при которых произошла эта трагедия. Это люди достаточно высокого уровня. Мы думаем, что результаты работы этой группы будут очень качественными. Хотели бы еще раз подчеркнуть, что мы выражаем соболезнования родным и близким всех погибших в этой катастрофе, но наша главная задача - разобраться, почему это произошло", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с украинскими специалистами вылетел в Иран, - Офис Президента. ФОТО

Данилов отметил, что в течение среды было проведено большое количество консультаций с партнерами, с украинскими представителями, как на территории Украины, так и за ее пределами, которые оказывали необходимую помощь и консультации в связи с трагическими событиями, произошедшими в Тегеране.

"Была сформирована группа из представителей высокого уровня, которая сейчас отправляется в Тегеран, в которую входят представители 12 учреждений. Все ведущие учреждения, которые должны принимать в этом участие, представлены в этой группе. В целом состав группы насчитывает 45 человек, и они отправятся в Тегеран, чтобы сделать все необходимое, что должно сделать наше государство", - подчеркнул он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

Также смотрите: Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.