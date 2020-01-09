Расследование производства по факту крушения самолета МАУ в Иране поручено следователям Нацполиции, - МВД

Об этом говорится в пояснении директора Департамента коммуникации МВД Артема Шевченко, опубликованном на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Согласно компетенции, осуществление и участие в проведении технического расследования на территории других государств, в которых произошли авиационные происшествия с гражданскими воздушными силами Украины, возложены на Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами. Бюро может привлекать к работе, в случае необходимости, другие государственные и правоохранительные органы. В связи с тем, что борт принадлежит Украине, а среди пассажиров были граждане Украины в соответствии с решением Офиса генерального прокурора Украины по факту трагедии начато уголовное производство по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины. Расследование поручено следователям Национальной полиции Украины", - сказал Артем Шевченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В группу, вылетевшую в Тегеран, вошли специалисты высокого уровня, результаты их работы будут очень качественными, - секретарь СНБО Данилов

Правоохранительные органы Украины могут это делать в нормах ч.2 ст. 4 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно: "Уголовное процессуальное законодательство Украины применяется также при осуществлении производства по уголовным преступлениям, совершенным на территории дипломатического представительства или консульского учреждения Украины за рубежом, на воздушном, морском или речном судне, находящемся за пределами Украины под флагом или с опознавательным знаком Украины, если это судно приписано к порту, расположенному в Украине".

Такие же уголовные производства могут начать и в других странах, чьи граждане погибли.

В сообщении отмечается, что это делается для того, чтобы, кроме проведения следственных действий, на законных основаниях собрать у родственников погибших ДНК-материалы для идентификации погибших. А потом легально приобщить их к международному следствию.

Кроме этого, украинская сторона будет проверять, не были ли нарушены нормы безопасности на борту самолета. В случае, если иранская сторона допустит украинских следователей и экспертов к обломкам самолета.

В правительственную группу вошли следователи Национальной полиции и эксперты-криминалисты МВД Украины (проектирования, производства и испытания летательных аппаратов).

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Самолет с украинскими специалистами вылетел в Иран, - Офис Президента. ФОТО

"Работа украинских следователей НПУ и экспертов может заключаться в следующем:

На территории Ирана:

Непосредственное вовлечение наших специалистов (криминалистов, биологов-генетиков, судебно-медицинских экспертов) к проведению процессуальных действий с целью получения вещественных доказательств с возможным (при необходимости) последующим их исследованием на территории Украины.

Консультативная миссия по проведению осмотра места трагедии, организации проведения лабораторных исследований, обмен генетической информацией (в отношении близких родственников погибших) с целью проведения дальнейшей идентификации.

На территории Украины:

Проведение следственных действий по проверке технических характеристик борта, процедуры закупки и сервисного обслуживания, состояния экипажа, количества часов лета, проведение инструктажей, а также другие следственные действия, назначенные процессуальным руководителем.

Организация отбора биологических образцов у близких родственников (отец, мать, дети, родные братья и сестры) и установление их генетических признаков для дальнейшего сравнительного исследования с целью идентификации. Сравнительное исследование может быть проведено как в лабораториях Украины, так и Ирана.

Информация о генетических признаках близких родственников может быть передана в электронном виде и международном формате компетентным органам, которые будут расследовать трагедию", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Акция памяти жертв авиакатастрофы в Иране проходит в аэропорту "Борисполь". ФОТОрепортаж

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому времени) в среду, 8 января 2020 года после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Посольство Украины в Иране сообщает, что самолет МАУ в Иране разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам. Сейчас версия теракта исключается.

По поручению Зеленского при СНБО создан оперативный штаб в связи с авиакатастрофой самолета МАУ в Тегеране.