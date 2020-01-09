СМИ Ирака сообщают о новом ракетном обстреле "зеленой зоны" Багдада

Как сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ, в особо охраняемой "Зеленой зоне" Багдада разорвались две или три самодельные ракеты, передает Цензор.НЕТ.

Официальных подтверждений информации об обстреле пока не поступало.

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Напомним, с начал года "зеленая зона" неоднократно подвергалась нападениям. Они проходят на фоне обострения отношений США с Тегераном, а также - с иракскими шиитскими военизированными группировками.

Посольство Украины в Ираке рекомендует украинцам, планирующим посетить эту страну, воздержаться от поездок без крайней необходимости. Государственная авиационная служба запретила украинским авиакомпаниям перелеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.