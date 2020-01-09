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09.01.20 07:08

Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

Президент Украины Владимир Зеленский постановил объявить 9 января 2020 года днем траура в связи с трагедией, которая произошла 8 января в результате катастрофы пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Тегеране (Иран).

Зеленский объявил 9 января днем траура в связи с гибелью людей в авиакатастрофе в Иране

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента. 

Глава государства подписал соответствующий указ.

С целью почтить память погибших Президент постановил приспустить государственные флаги Украины на зданиях и сооружениях органов государственной власти, местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране объявили 9 января днем траура по жертвам крушения украинского самолета

Документом также отменяются развлекательно-концертные мероприятия, вносятся соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.

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