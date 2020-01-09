Зеленский обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ в Иране. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

По его словам, утро 8 января 2020 года стало черной страницей в истории и Украины, и всего мира.

Президент выразил соболезнования родственникам и близким одиннадцати погибших граждан Украины - Владимира Гапоненко, Сергея Хоменко, Алексея Наумкина, Екатерины Статник, Игоря Матькова, Марии Микитюк, Дениса Лихно, Валерии Овчарук, Юлии Сологуб, Елены Малаховой и Ольги Капюк, а также родственникам и близким погибших граждан Ирана, Канады, Швеции, Афганистана и Великобритании.

"Безусловно, приоритетом для Украины является установление причин авиакатастрофы. Мы обязательно узнаем правду. Для этого проведено детальное и независимое расследование в соответствии с нормами международного права. Расследование авиакатастрофы осуществит комиссия, созданная Организацией гражданской авиации Исламской Республики Иран", - сказал он.

Зеленский отметил, что в Иран ночью уже прибыла украинская поисково-спасательная группа в составе 45 человек, в том числе с Госавиаслужбы, Нацбюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ. Через два часа они отправятся к месту катастрофы.

"Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей "черных ящиков". В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинский ", - заявил он.

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"Сегодня я проведу телефонный разговор с президентом Ирана по усилению сотрудничества с украинской стороной для установления истины. Призываю и международное сообщество, в частности Канаду, присоединиться к расследованию обстоятельств авиакатастрофы украинского Боинга-737", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинским гражданам рекомендовано воздержаться от посещения Ирана. До выяснения всех причин катастрофы украинским авиакомпаниям запрещены полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Также Зеленский подчеркнул, что и до отравления украинского самолета и после этого в международном аэропорту Тегерана садились и взлетали самолеты международных авиакомпаний. Полеты прекратили только США. Ни одна другая страна не запрещала полеты своих авиакомпаний над Ираном и не отменяла рейсы до утренней катастрофы.

Также он отметил, что сейчас информационное пространство наполнено многочисленными теориями и домыслами относительно трагедии.

"Понятно, что все мы хотим как можно быстрее узнать правду. Но в таких делах скорость может мешать истине. Нужно дождаться хотя бы предварительного отчета работы комиссии по расследованию, а особенно когда Украина находится в условиях информационной войны. И я прошу всех воздержаться от манипуляций, спекуляций, теорий заговора, поспешных категорических оценок и непроверенных версий ", - сказал Зеленский.

"Это не тема для хайпа, лайков в соцсетях, сенсаций и конспирологических теорий. Нам нужны терпение, выдержка и мудрость. А еще эта история должна научить всех нас ценить человеческую жизнь до того, как они так стремительно и болезненно обрываются", - добавил он.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.