Зеленский провел ночное совещание по ситуации с катастрофой украинского самолета в Иране. ОП обнародовал результаты

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.

В совещании также приняли участие Премьер-министр Украины Алексей Гончарук, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, министр обороны Украины Андрей Загороднюк, министр иностранных дел Вадим Пристайко, представители других ведомств.

Зеленский заслушал отчет оперативного штаба по вопросам авиакатастрофы самолета Боинг-737 ОАО "Авиакомпания" Международные авиалинии Украины" в Исламской Республике Иран.

Отрабатывается несколько версий причин катастрофы самолета. В то же время на рабочем совещании отмечалось, что пока специалисты не исследуют обстоятельства трагедии, не стоит манипулировать информацией.

Иранская сторона выразила готовность оказать необходимую помощь для надлежащего расследования катастрофы.

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Проводится работа с родственниками украинцев, погибших в Иране, им оказывается психологическая помощь. Государство обязательно проконтролирует, чтобы семьи получили все страховые выплаты.

Кроме того, происходит сбор ДНК родственников погибших украинский. Одной из главных задач штаба является идентификация и репатриация тел из Ирана.

9 января Президент проведет телефонные разговоры с официальными лицами стран, граждане которых погибли в результате трагедии.

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В 3:30 утра в Иране совершил посадку борт с 45 украинскими специалистами различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.