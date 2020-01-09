Трюдо обсудил с Трампом и Макроном крушение украинского самолета в Тегеране

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Президент Макрон выразил глубокие соболезнования канадцам и другим людям, погибшим в результате трагической авиакатастрофы в Иране. Президент подтвердил готовность Франции оказать помощь в ликвидации последствий этой катастрофы. Лидеры также обсудили важность тщательного расследования для установления причин авиакатастрофы", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте премьер-министра.

Отмечается, что два лидера также обсудили ситуацию в Ираке и "подчеркнули необходимость избегать эскалации и добиваться всеми сторонами мира и стабильности".

"Оба лидера подчеркнули важность достижения целей ядерного нераспространения в регионе. Премьер-министр Трюдо и президент Макрон договорились поддерживать контакт и продолжать совместную работу по укреплению безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

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В свою очередь, президент США также выразил соболезнования канадскому лидеру в связи с гибелью людей в авиакатастрофе самолета "МАУ".

Трюдо и Трамп также обменялись мнениями о ситуации в Ираке и дальнейших шагах в отношении Ирана.

"Лидеры двух стран выразили общую озабоченность по поводу безопасности вооруженных сил и дипломатического персонала, несущего службу в регионе, и отметили ограниченное воздействие иранского нападения на коалиционные силы 7 января. Они обсудили необходимость деэскалации и подчеркнули важность продолжения поддержки стабильности в Ираке и продолжающейся борьбы с ИГ", - говорится в сообщении.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших пассажиров и членов экипажа в результате катастрофы пассажирского самолета в Тегеране.

Позже он сообщил, что на внеочередном заседании правительства принято решение об отправке самолета со специалистами экспертной и поисково-спасательной группы в Иран.